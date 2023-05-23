منافسة Sonata تكتسح الأسواق الروسية

أعلن وكلاء شركة Dongfeng عن نية الشركة طرح سيارة Shine Max في روسيا، لتكون منافسا لمركبات Sonata الجديدة من هيونداي.

وتعتبر السيارة من أكبر سيارات السيدان التي تنتجها Dongfeng وأكثرها إراحة كونها بنيت على منصة DSMA المعيارية الجديدة، وحصلت على هيكل طوله 4 أمتار و79 سنتيمترا، وعرضه 187 سم، وارتفاعه 147 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 277 سم.

وتوفر هذه السيارة أفضل معايير الراحة للركاب من خلال أنظمة التعليق الممتازة التي تجعل حركتها سلسة على مختلف أنواع الطرقات، فضلا عن حصولها على قمرة مجهزة بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 ركاب يمكن التحكم بوضعياتها كهربائيا.

وزودت السيارة بمصابيح وكشافات ضباب تعمل بتقنيات LED الحديثة، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام تثبيت للسرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وجهّزت واجهة القيادة فيها بشاشتين، واحدة قبالة السائق، وأخرى لمسية في منتصف الواجهة.

وتتوفر من هذه السيارة نسختان، نسخة مجهزة بمحرك بنزين توربيني بسعة 1.5 ليتر وعزم 190 حصانا، ونسخة مزودة بمنظومة هجينة تولد محركاتها عزما يعادل 177 حصانا، وتعمل هذه المركبات بعلب سرعة أوتوماتيكية ونظام دفع أمامي.

المصدر: moto1