روسيا تطرح سيارات كروس أوفر مميزة صنعت على أراضيها

أعلن مصنع Avtotor الروسي أن سيارات الكروس أوفر التي صنعها تحت علامة SWM الصينية ستطرح في الأسواق المحلية قريبا.

وتبعا للمعلومات التي أوردها المصنع فإن الأسواق الروسية ستشهد في 31 مايو الجاري ظهور عدة نماذج من السيارات الجديدة مثل SWM G01 وSWM G01 F و SWM G01 F، جميعها صنعت في Avtotor بكالينينغراد الروسية.

وستتميز سيارة SWM G01 بهيكل كروس أوفر أنيق التصميم بطول 4 أمتار و61 سنتيمترا، عرضه 185 سم، وارتفاعه 174 سم.

وستحصل هذه المركبة على محرك بنزين توربيني بسعة 1.5 ليتر وعزم 138 حصانا، وعلى علبة سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.

أما مركبة SWM G01 F فستحصل على هيكل بمظهر رياضي قوي طوله 4 أمتار و68 سنتيمترا، عرضه 185 سم، وارتفاعه 174 سم.

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وستحصل هذه السيارة على محرك بنزين توربيني بعزم 138 حصانا، وعجلات بمقاس 18 إنشا، ونظام ESP، ونظام حفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وأنظمة مولتيميديا متطورة يمكن إدارتها عبر شاشة لمسية بمقاس 10 بوصات.

المصدر: moto1