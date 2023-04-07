روسيا تكشف عن سيارة أنيقة ومتطورة

كشفت روسيا عن سيارة Moskvich-6 التي حصلت على تصميم عصري ومواصفات تقنية متطورة.

وتأتي السيارة الجديدة كنسخة معدلة عن سيارات JAC J7، لكنها حصلت على تصميم خارجي أكثر أناقة ويوحي بالقوة والحداثة، إضافة إلى تعديلات داخلية توفر أفضل معايير الرفاهية للركاب.

وجاءت السيارة بهيكل سيدان بطول 4 أمتار و78 سنتيمترا، المسافة بين محوري العجلات فيه 277 سم، ومسافة الخلوص الأرضي له 140ملم، وحصلت على عجلات عريضة بأقراص أنيقة تبدأ مقاساتها من 15 إنشا، وعلى صندوق أمتعة بسعة 540 ليتر.

وحصلت المركبة على مصابيح أمامية وخلفية أنيقة التصميم تعمل بتقنيات LED الحديثة، وعلى انحناءات خاصة على الهيكل وجنح هوائي لزيادة الانسيابية والحفاظ على الثبات على السرعات العالية، وعلى حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

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وداخليا جهّزت بصفين من المقاعد المريحة التي تتسع لـ 5 ركاب، وزودت المقاعد بأنظمة تدفئة وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها، أما واجهة القيادة فجهزت بشاشة طولية أنيقة يمكن التحكم بها عبر الأوامر الصوتية ويمكن إقرانها مع الأجهزة والهواتف الذكية.

وستطرح هذه المركبة في الأسواق الروسية على الأغلب بمحركان توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 150 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة يدوية وأوتوماتيكية بست سرعات.

المصدر: moto1