روسيا تنتهي من اختبار مركبات كهربائية مصنوعة بمكونات محلية

أعلنت شركة Tigarbo Eco أنها استكملت الاختبارات الطرقية على مركبات كهربائية جديدة صنعتها بمكونات روسية بالكامل.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن مركبات Elecar 5E-TIGARBO الكهربائية الجديدة صنعت من مكونات روسية بنسبة 100%، ووفق أفضل المعايير التقنية ومعايير السلامة.

وأشارت الشركة إلى أن المركبات الجديدة طوّرت في مصنع Tigarbo Eco التابع لها بمدينة كامينسك-شاختينسكي الروسية، والذي جهّز بروبوتات متطورة وأفضل معدات اللحام ومعدات القياس الليزرية، وأن تكلفة إنتاج هذه المركبات كانت أقل بمقدار النصف تقريبا مقارنة بالمركبات الكهربائية التي أنتجتها سابقا، كونها تعتمد على منتجات مطورة محليا في روسيا.

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ويبلغ وزن مركبة Elecar 5E-TIGARBO الجديدة 750 كلغ فقط، وتم تجهيزها بمقاعد لنقل 6 ركاب، ومحركات كهربائية بعزم 13.6 حصان، وبطاريات تكفيها لقطع 120 كلم بالشحنة الواحدة، ويمكن شحن هذه البطاريات بالكامل عبر منافذ كهربائية (220 فولط) خلال 8 ساعات.

المصدر: avtonovostidnya