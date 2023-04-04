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بتصاميم مميزة وتقنيات متطورة.. "KG Mobility" الكورية الجنوبية تكشف عن رباعية دفع قوية

عالم السيارات

بتصاميم مميزة وتقنيات متطورة..
youtube/REC Anything
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كشفت KG Mobility الكورية الجنوبية عن مجموعتها الأحدث من السيارات التي ضمت مركبات رباعية الدفع أتت بتصاميم مميزة جدا وتقنيات متطورة.

ومن بين أبز ما استعرضته الشركة مؤخرا جاءت سيارة  Torres EVX التي حصلت على تصميم خارجي مميز جدا، وملامح توحي بالقوة، وجهّزت بعجلات كبيرة وأنظمة تعليق ممتازة وتقنيات تجهلها من بين أفضل المركبات المخصصة للطرق الوعرة.

بتصاميم مميزة وتقنيات متطورة..
youtube/REC Anything

وجاءت السيارة الجديدة بطول 4 أمتار و71 سنتيمترا، وحصل هيكلها على مسافة خلوص أرضي 174 سم، وحرص المصممون على منح ركابها أكبر قد من الراحة والمتعة أثناء السفر من خلال تجهيزها بمساحات واسعة من الزجاج الجانبي وسقف بانورامي كبير.

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وبالإضافة إلى الإضاءة الحديثة التي تعمل بتقنيات LED حصلت السيارة على أحدث أنظمة المولتيميديا وعلى واجهة قيادة فيها شاشات لمسية حديثة، وزودت بأنظمة أمان متطورة، وكاميرات للرؤية المحيطية للهيكل، وحساسات للضوء والمطر، وعدة أنظمة قيادة لتوفير حركة سلسلة على مختلف أنواع الطرق.

وستطرح هذه المركبة بعدة نسخ، نسخ تعمل بمحركات بنزين ونظامي دفع أمامي ورباعي، ونسخ مجهزة بمحركات كهربائية بعزم 204 أحصة وبطاريات تكفيها لتقطع مسافات تتراوح ما بين 400 و500 كلم بالشحنة الكاملة.

المصدر: moto1

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