Geely تدخل بقوة إلى عالم السيارات الكهربائية المتطورة

كشفت عملاق صناعة السيارات الصينية شركة Geely النقاب عن مركبتها الجديدة التي يتوقع لها أن تكون منافسا قويا في عالم المركبات الكهربائية.

وتأتي السيارة الجديدة بهيكل كروس أوفر انسيابي يتميز بتصميم واجهته الأمامية والتصميم الأنيق لخطوط الإضاءة الموجودة على قسمه الخلفي، وجاء الهيكل بوزن 1625 كلغ، بطول 4 أمتار و64 سنتيمترا، وارتفاع 187 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 276 سم.

وحصلت قمرة السيارة على تصميم بسيط وأنيق بنفس الوقت، وزودت واجهة القيادة فيها بشاشة قبالة المقود ووضعت في وسطها شاشة لمسية بارزة، وبين المقاعد الأمامية ثبتت أزار التحكم بالأبواب وبعض خصائص القيادة.

ولم تكشف Geely الكثير عن المواصفات التقنية لهذه المركبة بعد لكن التسريبات تشير إلى أن السيارة حصلت على تقنيات متطورة للتحكم بالمسار، وعلى أنظمة أمان ممتازة، وعدة أنظمة قيادة تناسب مختلف أنواع الطرقات.

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وأشار الخبراء إلى أن المركبة ستطرح بمحرك كهربائي بعزم 163 حصانا، وستجهز ببطاريات تكفيها لقطع 415 كلم بالشحنة الكاملة، فضلا عن أنها صممت لتكون عملية استبدال بطاريتها سهلة مقارنة بالسيارات الكهربائية الأخرى.

ومن المتوقع أن تطرح هذه السيارة في الأسواق العالمية صيف العام الجاري، بأسعار تتراوح ما بين 17400 و23000 دولار.

المصدر: moto1