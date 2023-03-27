الصين تبدأ في إنتاج سيارة كهربائية طائرة

تبدأ شركة XPeng الصينية عام 2024 في إنتاج النماذج الأولى من سيارة XPeng X2 الكهربائية الطائرة.

وقد تم الكشف عن نموذج لتلك السيارة لأول مرة في معرض Gitex Global 2022 في دبي حيث أقلعت السيارة وهبطت على الأرض عموديا.

أما الصين فكشفت عن سيارتها الكهربائية الطائرة العام الجاري في معرض "شنغهاي" للسيارات. وتتسع السيارة لشخصيْن وبلغ طولها نحو 5 أمتار، وعرضها 4.78 متر، وارتفاعها 1.36 متر.

وحسب المعلومات الواردة من الشركة المصنعة للسيارة الطائرة فإن وزنها بلغ 560 كلغ. أما وزنها المسموح به عند الإقلاع فبلغ 760 كلغ، بما فيه 200 كلغ من الحمولة المفيدة.

ويمكن أن تحلّق XPeng X2 على ارتفاع حتى 1000 متر بسرعة 130 كلم/ساعة. ويمكنها أن تبقى في الجو لمدة 35 دقيقة دون أن تشحن بطارياتها.

وهناك نسخة مسيّرة من سيارة Xpeng X2 الكهربائية الطائرة. ويمكن كشف السيارة بواسطة رادار، وتم تزويدها بمظلة تعمل أوتوماتيكيا، فضلا عن بعض الوظائف المهمة الأخرى.

وتخطط الشركة للبدء في مبيعات سيارتها الكهربائية الطائرة بحلول عام 2024. بينما لم تذكر الشركة سعر سيارتها.

المصدر:Youtube