"منافسة Camry" الجديدة تظهر في روسيا وعدد من الأسواق العالمية

أعلن وكلاء شركة Chery عن نية الشركة طرح سيارة "Arrizo 8" الجديدة في السوق الروسية وأسواق بلدان أخرى.

وتأتي Chery Arrizo 8 الجديدة بهيكل يشبه بأبعاده أبعاد هياكل سيارات Toyota Camry وKia K5، صمم ليكون انسيابيا بكشل ممتاز، كما زودت السيارة بعجلات كبيرة وعريضة، وفتحات هوائية مدروسة للمحافظة على الثبات على السرعات العالية.

وقد جاءت المركبة بطول 4 أمتار و78 سنتيمترا، بعرض 184 سم، وارتفاع 146 سم، وجهّزت بمصابيح متطورة تعمل بأحدث تقنيات LED، وأنظمة تعليق تجعل حركتها سلسلة على مختلف أنواع الطرق.

وداخليا جهّزت بصفين من المقاعد المريحة التي تتسع لخمس ركاب، وزودت المقاعد بأنظمة تدفئة وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها، أما واجهة القيادة فحصلت على لوحة مميزة مزودة بشاشتين لمسيتين، كما تميزت القمرة أيضا بأنظمة الإضاءة الداخلية الأنيقة، ومنظومات الصوت العالية الأداء التي تعمل بمكبرات من سوني، والعزل الممتاز للضوضاء الخارجية.

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وجهّزت السيارة بنظام لتشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بعد، ونظام الشحن اللاسلكي للهواتف، وزودت بكاميرات متطورة توفر رؤية محيطية للهيكل من الخارج.

وتعمل Chery Arrizo 8 بمحركات TGDI بسعة 1.6 ليتر وعزم 197 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات، وقد تطلق منها نسخ مجهزة بمحركات هجينة، أما أسعارها في الأسواق العالمية فستبدأ من 15800 دولار.

المصدر: moto1