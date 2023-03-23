سيارة كبيرة ومتطورة سعرها منافس تغزو الأسواق الروسية قريبا

أعلنت وكلاء شركة Great Wall عن نية الشركة طرح أشهر سيارة بيك آب جديدة أنتجتها في الأسواق الروسية قريبا.

وتتميز سيارة GWM Poer KingKong بهايكلها الكبيرة ومظهرها الذي يوحي بالقوة، والتصميم الخارجي المميز الذي حصل على انحناءات مدروسة لتقليل مقاومة الهواء، فضلا عن عجلاتها الكبيرة والعريضة وأنظمة التعليق التي تمنحها حركة سلسة على الطرق الوعرة.

وتطرح هذه السيارة بنسختين بطول 539 و564 سم، وستظهر في الأسواق الروسية بنسختها الطويلة المجهزة بصفين من المقاعد، ويبلغ طول صندوقها الخلفي 1.8 م.

وحصلت السيارة على واجهة قيادة متطورة مجهزة بشاشة لمسية بمقاس 10 بوصات، كما جهّزت بنظام تدفئة للمقاعد وعجلة القيادة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر.

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وزوّتها Great Wall بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وكاميرات توفرة رؤية محيطية لكامل الهيكل.

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وستطرح هذه السيارة بمحركات توربوديزل بسعة 2.0 ليتر وعزم 150 حصانا، ومحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 190 حصانا، وتعمل هذه المحركات مع علب سرعة يدوية وأوتوماتيكية بست سرعات، وستتراوح أسعار نسخها ما بين 12800 و18400 دولار.

المصدر: moto1