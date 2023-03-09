تويوتا تكشف عن سيارة أخرى جميلة واقتصادية

كشفت تويوتا عن سيارة Yaris الجديدة التي حصلت على تصميم مميز جدا ومحركات اقتصادية في استهلاك الوقود.

وتختلف المركبة الجديدة عن سيارات Yaris التي ظهرت في العامين الأخيرين بشكل كبير، إذ تغّير فيها تصميم الواجهات، وأصبحت ملامحها أكثر عدوانية وتوحي بالقوة.

وحصلت المركبة على ممتصات صدمات وفتحات هوائية بتصميم جديد أيضا، وعلى مصابيح معقدة الشكل تعمل بأحدث تقنيات LED، كما طُرحت ألوان جديدة ومميزة لهيكلها الخارجي.

youtube/REC Anything

وداخليا زودت السيارة بواجهة قيادة مميزة ثبتت عليها شاشة لمسية بمقاس 9 بوصات، وجهّزت الواجهة بمقود أنيق مكسو بالجلد، كما حصلت المركبة على منافذ USB Type-C لشحن الهواتف والأجهزة الذكية.

youtube/REC Anything

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ودعمتها تويوتا بأنظمة أمان متطورة مثل نظام الفرملة التلقائية في الحالات الطارئة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وجهّزتها بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

ولتكون اقتصادية في استهلاك الوقود حصلت هذه السيارة على محركات بنزين بسعة 1.2 ليتر بعزم 92 حصانا، كما يفترض أن تطلق منها نسخ بمحركات بسعة 1.3 و1.5 ليتر، أما أسعار نسخها فستبدأ من 15700 دولار.

المصدر: moto1