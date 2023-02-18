تميّز السيارات الأمريكية يبرز مرّة أخرى في مركبة Buick الجديدة

كشفت Buick عن Encore الجديدة التي اعتبرها العديد من الخبراء واحدة من أجمل سيارات الكروس أوفر وأكثرها تميزا من حيث الشكل والمواصفات.

من حيث الأبعاد أتت المركبة الجديدة مشابهة لسيارت Encore السابقة، إذ جاءت بطول 4 أمتار 35 سنتيمترا، لكنها تميّزت بمظهر أجمل، وهيكل أكثر انسيابية، وتصميم مميز للمصابيح وشبك غطاء المبرد الأمامي، وحصلت كذلك على ممتصات صدمات معدّلة، وعلى عجلات بمقاس 19 إنشا.

وداخليا حصلت السيارة على واجهة قيادة جديدة كليا بتصميم بسيط وأنيق، وجهّزت الواجهة بلوحة فيها شاشتان، واحدة قبالة السائق بمقاس 8 بوصات، وأخرى لمسية بمقاس 11 بوصة، كما زوّدت المركبة بمقاعد مكسوة بالجلد الفاخر فيها نظام تدفئة وتبريد.

youtube/REC Anything

إقرأ المزيد

وجهّزت Encore الجديدة بنظام مولتيميديا متطور، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام النقطة العمياء، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وصممت المركبة لتكون اقتصادية في استهلاك الوقود إذ جهّزت بمحركات بنزين بسعة 1.2 ليتر بعزم 139 حصانا، ومحركات بنزين توربينية بسعة 1.3 ليتر وعزم 157 حصانا، ونظامي دفع أمامي ورباعي، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 9 سرعات.

المصدر: moto1