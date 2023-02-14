مصر تستعد لإطلاق أول سيارة من نوعها بسعر مغر

تخطط مصر لإنتاج أول سيارة وطنية تعمل بالطاقة الكهربائية وطرحها في الأسواق قريبا، حيث تم تصميم نموذجين منها.

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النموذج الأول وفقا لوسائل الإعلام المصرية تم إنتاجه من شركة إماراتية تعمل في مصر، والثاني جاري العمل على تصنيعه بمصنع العاشر من رمضان مع استهداف إنتاج 5 آلاف سيارة كهربائية شهريا خلال 6 أشهر.

وكشفت وسائل الإعلام المصرية مواصفات السيارة الكهربائية الجديدة محلية الصنع والمرتقب طرحها في السوق المصرية والتي تتميز بتوفيرها للطاقة واستعمالها مصادر نظيفة للطاقة فضلا عن كونها اقتصادية في سعرها.

وأبرز مزايا أول سيارة كهربائية محلية الصنع، أنها ستتسع لـ 5 أفراد، وستكون نسبة المكون المحلي 60%، كما أن سرعة المحرك ستصل لـ 60 كم في الساعة.

وقالت وسائل الإعلام إن سعر السيارة الكهربائية سيكون حوالي 95 ألف جنيها، مضيفة أن العمر الافتراضي لبطاريات "ليثيوم أيون" 12 عاما، بضمان 10 سنوات.

وأشارت إلى أن السيارة موفرة، بتكلفة تشغيل لا تزيد عن 30% من تكاليف السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين، وأن الهيكل الخارجي للسيارة مصري الصنع 100%.

ولفتت إلى أنه من المستهدف الوصول بالمكون المحلي للسيارة الكهربائية إلى 100% خلال عامين.

المصدر: الوطن