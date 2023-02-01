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مازدا تكشف عن أكبر سياراتها العائلية

عالم السيارات

مازدا تكشف عن أكبر سياراتها العائلية
youtube/TheStraightPipes
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كشفت مازدا عن سيارة CX-90 الجديدة التي صنّفت من بين أجمل السيارات العائلية وأكثرها تميزا.

وتأتي السيارة الجديدة شبيهة بعض الشيء بسيارات CX-60 الجديدة من مازدا، لكنها أتت بهيكل أكبر، وتغيّر فيها شكل ممتصات الصدمات وتصميم الكروم الذي يزين العناصر الخارجية، كما جهّزت بزجاج جانبي أكبر، وحصلت على إطارات بمقاس 21 إنشا.

وحصلت المركبة من الداخل على نظام مولتيميديا متطور، وواجهة قيادة فيها شاشتان بمقاس 10.25 و12.3 بوصة، وزودت بنظام صوتيات مدعوم بـ 12 مكبر صوت من Bose، و3 صفوف من المقاعد المجهزة بنظام تدفئة وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها.

مازدا تكشف عن أكبر سياراتها العائلية
youtube/REC Anything

زوّدت السيارة بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وأنظمة الرؤية المحيطية عبر الكاميرات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام الحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر.

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وتعمل نماذج هذه السيارة بمنظومة هجينة تضم محرك بنزين بسعة 2.5 ومحركا كهربائيا، يولدان معا عزما يعادل 327 حصانا، كما جهّزت بنظامي دفع أمامي ورباعي، وحصلت على أنظمة قيادة متنوعة تناسب مختلف الطرقات.

المصدر: moto1

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