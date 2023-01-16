Tata الهندية تدخل عالم السيارات المتطورة من أوسع أبوابه!

كشفت شركة Tata الهندية مؤخرا عن مجموعة مميزة من السيارات المتطورة، ستجعلها من بين أقوى المنافسين في عالم المركبات الكهربائية المميزة.

ومن بين أبرز السيارات التي كشفت عنها الشركة جاءت Harrier EV التي حصلت على هيكل كروس أوفر انسيابي بشكل ملحوظ، وعلى تصميم مميز جدا لواجهاتها ومصابيحها وفتحاتها الهوائية، الأمر الذي يجعلها تبدو سيارة شبابية أنيقة بامتياز.

بنيت هذه السيارة على منصات مطورة عن منصات سيارات Land Rover Freelander، وحصلت على تقنيات أمان عالية مثل كاميرات الرؤية المحيطية للهيكل، وتقنية النقطة العمياء، وتقنية التحكم الآلي بالفرامل في الحالات الطارئة، كما حصلت على محركات كهربائية صديقة للبيئة، وعلى بطاريات تكفيها لقطع مسافات تتراوح ما بين 400 و500 كلم بالشحنة الواحدة.

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والتحفة المميزة التي كشفت عنها Tata جاءت سيارة Curvv بحلتها الجديدة، والتي حصلت على هيكل كروس أوفر كوبيه شبيه بعض الشيء بهياكل سيارات X6 الشهيرة من بي إم دبليو.

وستطرح هذه السيارة بعدة نماذج مزودة بأحدث الإلكترونيات، وستعمل هذه المركبات بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر، ومحركات توربينية بسعة 1.2 ليتر تولد عزما يعادل 130 حصانا.

المصدر: moto1