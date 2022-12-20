هيونداي تتحدى تسلا بسيارة جديدة

قررت هيونداي تعزيز مواقعها في سوق المركبات الكهربائية، وكشفت سيارة Kona الجديدة بمظهرها الأنيق والمتميّز.

وبالنظر للصور التي انتشرت لهذه السيارة نلاحظ أنها أتت أكثر انسيابية من سيارات Kona السابقة، كما حصلت على عجلات ذات تصميم مميز جدا للتقليل من مقاومة الهواء، فضلا عن خط الإضاءة المميز الذي امتد على كامل عرض واجهتها الأمامية، والتصميم الفريد لمصابيحها الخلفية.

وتبعا لهيونداي فإن السيارة الجديدة حصلت على هيكل وممتصات صدمات أكثر متانة مقارنة بسيارات Kona التي طرحت من قبل، كما ازداد طولها الإجمالي ليصبح 4 أمتار و35 سنتيمترا، وعرضها بات 182 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيها 266 سم، أما عجلاتها فستكون بمقاس 19 إنشا.

youtube/REC Anything

وتمكن المصممون من جعل مقصورة هذه السيارة واسعة، وجاءت المقصورة بتصميم يشبه مقصورات سيارات Hyundai Ioniq 5 الكهربائية إلى حد ما، أما واجهة القيادة فجهزت بلوحة تمتد من قبالة السائق وحتى منتصفها، فيها شاشة قبالة السائق، وشاشة لمسية متطورة بمقاس 12.3 بوصة.

تعلن هيونداي عن المواصفات التقنية لهذه السيارة بعد لكن التسريبات تشير إلى أنها ستحصل على محركات كهربائية قوية، وعلى أنظمة أمان متطورة لتفادي الحوادث على الطرقات، فضلا عن أنظمة تساعد على التحكم بالعديد من تقنياتها عن بعد عبر الهواتف الذكية.

المصدر: moto1