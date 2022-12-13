افتتاح صالة عرض لسيارات Aurus الفاخرة في بطرسبورغ

افتتحت في مدينة بطرسبورغ أول صالة عرض لسيارات Aurus الروسية الفاخرة التي تتمتع بأفضل معايير الرفاهية والقوة والحداثة.

وأشارت شركة Aurus إلى أن الصالة افتتحت في مدينة بطرسبورغ في مجمع Avtodom التجاري على طريق بولكوفسكوي السريع، وتبلغ مساحتها 200 متر مربع.

وستعرض في الصالة الجديدة سيارات Aurus Senat السيدان، وسيارات Aurus Komendant من فئة SUV الفاخرة، كما ستقدم الصالة للزبائن خدمات بيع سيارات Aurus الجديدة والمستعملة، وخدمات ما بعد البيع مثل خدمات الاستشارات والصيانة، ويمكن من خلال هذه الصالة تقديم طلبات شراء السيارات وطلب ميزات محددة للسيارة التي يرغب الزبون بالحصول عليها.

وحول الموضوع قال المدير التنفيذي لشركة Aurus، نيكولاي خودوسيفيتش: "افتتحنا في بطرسبورغ هذه الصالة لتحقيق أهدافنا بتوسيع نشاطات علامتنا التجارية في كافة أرجاء الاتحاد الروسي، وتعتبر بطرسبورغ مدينة مهمة للغاية بالنسبة لنا، ولا يراودنا شك بأن هذه الصالة ستشكل دعما إضافيا لمبيعاتنا".

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وعلامة Aurus هي أول علامة روسية تخصصت في إنتاج السيارات الفارهة، واشتق اسمها من كلمتين Aurum وتعني الذهب، وRus وتعني روسيا، وأنتجت هذه العلامة سيارات "كورتيج" الفاخرة التي حصل الرئيس الروسي على نسخ منها، كما تنتج سيارات الليموزين الفاخرة Aurus Senat، وسيارات ميني فان Aurus Arsenal، وسيارات Aurus Komendant الفاخرة الرباعية الدفع.

المصدر: وكالات روسية