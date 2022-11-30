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Skywell تنافس ميتسوبيشي وتويتا بسيارة متطورة

عالم السيارات

Skywell تنافس ميتسوبيشي وتويتا بسيارة متطورة
youtube/ElectroCars Rus
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أعلنت شركة Skywell الصينية عن بدء مبيعات سيارتها الكروس الجديدة في روسيا وبعض الأسواق العالمية الكبرى.

وتبعا للمحللين فإن سيارة ET5 الجديدة ستكون منافسا قويا لمركبات تويوتا وميتسوبيشي الكروس أوفر الحديثة ومركبات Chery Tiggo 8، كونها تتمتع بتقنيات متطورة فضلا عن مظهرها الخارجي الأنيق.

وحصلت هذه السيارة على تصميم خارجي أنيق، وشكل مميز للمصابيح، وظهر على واجهتها الخلفية اسم Skywell في لوحة مضيئة، كما جهّزت المركبة بأحدث تقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة للمصابيح، وزودت بعجلات ذات أقراص مميزة التصميم بمقاس 19 إنشا.

وجاء هيكلها بطول 4 أمتار و69 سنتيمترا، أما قمرتها فجهّزت بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 ركاب، وحصلت واجهة القيادة فيها على شاشة لمسية متطورة بمقاس 12.8 بوصة.

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ومن أبرز الميزات التي حصلت عليها السيارة هي نظام الركن الذاتي دون تدخل السائق، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام الدخول إلى القمرة دون مفتاح، فضلا عن تجهيزها بحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وستعمل نسخها المطروحة في روسيا بمحرك كهربائي بعزم 204 أحصنة، وعلب سرعة أوتوماتية بـ 6 سرعات، يؤمنان لها تسارعا من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 7.9 ثانية، والوصول إلى سرعة 150 كلم/سا، كما ستجهّز هذه المركبات ببطاريات تكفيها لقطع مسافة 520 كلم بالشحنة الواحدة.

المصدر: moto1

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