معرض باريس للسيارات يكشف عن تحفة مميزة في عالم التطور والإبداع!

من أكثر المركبات التي شدت انتباه زوار معرض باريس للسيارات هذا العام جاءت سيارة Hopium التي صممت لتعمل بالكهرباء ووقود الهيدروجين.

حرص مصممو هذه السيارة على جعلها انسيابية للغاية وجعلوا هيكلها خال تقريبا من الفتحات الهوائية، وزينوها بمصابيح أمامية وخلفية على شكل خطوط إضاءة موزعة على جانبي الهيكل، كما استعيض عن قبضات الأبواب بأزرار لمسية عند النوافذ، واستبدلت المرايا الجانبية فيها بكاميرات عالية الدقة.

ولم تقتصر التميز في هذه السيارة على الشكل الخارجي فقط بل طال قمرتها أيضا، إذ خلت واجهة القيادة في هذه المركبة من الأزرار التقليدية تماما، واستعيض عنها بشاشة لمسية عالية الدقة تمتد على كامل عرض الواجهة، وجهّز ناقل السرعة بأزرار لمسية أيضا.

youtube/REC Anything

وحصلت السيارة على 4 مقاعد رياضية مريحة، وجهزت المقاعد الأمامية من الخلف بشاشات لمسية كبيرة ليستخدمها ركاب المقعدين الخلفيين.

youtube/REC Anything

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وتبعا للمطورين فإن السيارة ستعمل بالكهرباء ووقود الهيدروجين الصديق للبيئة، وستكون محركاتها بعزم 500 حصان تقريبا، وستمكنها هذه المحركات من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 5 ثوان تقريبا، والوصول إلى سرعة 230 كلم/سا.

ولإنتاج هذه المركبة سيتم شراء قطعة أرض في شمال فرنسا سيبنى عليه مصنع قادر على إنتاج 20 ألف سيارة سنويا، ومن المفترض أن يبدأ إنتاج المصنع عام 2025.

المصدر: moto1