KAMAZ الروسية تطلق شاحناتها المتطورة لخدمات الطوارئ

أعلنت شركة KAMAZ الروسية لصناعة الشاحنات والآليات الثقيلة عن إطلاق جيلها الأحدث من الشاحنات المخصصة للإنقاذ والإطفاء.

وتبعا للخبراء في الشكرة فإن سيارة ACL-3.0-50-24 الجديدة تم تصميمها لتعمل كشاحنة إطفاء للحرائق، وزودت بسلالم متحركة ميكانيكية لتستخدم لإنقاذ الناس من المباني والأماكن المرتفعة أيضا.

wroom.ru

وجهّزت السيارة تبعا لمطوريها بمحركات Euro-5 بسعة 6.7 ليتر تولد عزما يعادل 310 أحصنة، كمت زودت بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 9 سرعات، أما قمرتها فحصلا على أنظمة تحكم رقمي حديثة، وزودت بأفضل المعدات الحديثة التي تلبي احتياجات رجال الإطفاء.

wroom.ru

إقرأ المزيد

وجاء هيكل السيارة بأبعاد (11/2.55/3.7) م، وحصل على تصفيح خارجي بألواح من الألومينيوم، أما السلالم فيها فيمكنها العمل بزاوية 75 درجة، ويمكنها الارتفاع لعلو 24 مترا، وحمل أوزان تصل إلى 1000 كلغ.

وجاء خزان المياه الرئيسي في هذه السيارات بسعة 3000 ليتر، أما خزان الرغوة فيستوعب 180 ليتر على الأقل، أما عزم مضخة المياه في هذه المركبة فيبلغ 50 ليتر/ثانية.

المصدر: سلاح روسيا