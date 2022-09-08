نيسان تعدّل X-Trail الشهيرة وتجعلها أكثر قوة وتطورا

أعلن وكلاء شركة نيسان عن نية الشركة طرح النماذج الجديدة من سيارة X-Trail في أوروبا وعدد من الأسواق العالمية الكبيرة.

وحصلت السيارة الجديدة على تعديلات طفيفة طالت التصميم الخارجي للهيكل مقارنة بمركبات X-Trail السابقة، وبنيت على منصة CMF-C/D المتينة، لكن طولها ازداد قليلا ليصبح 4 أمتار و66 سنتيمترا، كما ازداد عرضها ليصبح 1840 ملم، وحصلت نسخها على عجلات عريضة بمقاس 18 و19 إنشا.

وداخليا جهزت هذه السيارة بمقاعد جلدية مريحة مزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، وحصلت واجهة القيادة فيها على شاشة قبالة السائق وشاشة لمسية كبيرة منبثقة من منتصفها يمكن من خلالها التحكم بأنظمة التوجيه ومراقبة محيط المركبة عبر الكاميرات.

إقرأ المزيد

زودت السيارة بنظام فتح باب الصندوق عن بعد، ونظام تشغيل المحرك والأضواء وأنظمة التكييف عن بعد، ونظام الحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، كما جهّزت بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستحصل نسخ هذه المركبة على محركات بنزين توربينية بعزم 163 حصانا، ومحركات هجينة تولد عزما يعادل 211 حصانا، وستمكنها هذه المحركات من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 9 ثوان تقريبا، والوصول إلى سرعة 200 كلم/سا.

المصدر: moto1