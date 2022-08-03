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Suzuki اليابانية تطرح سيارات عائلية متطورة ورخيصة الثمن

عالم السيارات

Suzuki اليابانية تطرح سيارات عائلية متطورة ورخيصة الثمن
Legion-Media
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تستعد عملاق صناعة السيارات اليابانية Suzuki لإطلاق نماذجها الجديدة من سيارات Wagon التي صممت لتكون مركبات عائلية متطورة اقتصادية في استهلاك الوقود.

وحصلت السيارات الجديدة على العديد من التعديلات مقارنة بمركبات Wagon السابقة، إذ تغيّر فيها شكل الواجهة الأمامية والمصابيح، وتزينت عناصرها بخطوط أنيقة من الكروم، أما هيكلها فأتى بطول 3 أمتار و39 سنتيمترا.

Suzuki اليابانية تطرح سيارات عائلية متطورة ورخيصة الثمن
youtube/REC Anything

وطالت التعديلات بشكل أساسي قمرة هذه السيارة، إذ حصلت واجهة القيادة على نظام مولتيميديا جديد مع شاشة لمسية بمقاس 7 بوصات، وحصلت القمرة على نظام تكييف جديد، وظهرت فيها منافذ USB Type-C إضافية لشحن الهواتف والأجهزة الذكية.

Suzuki اليابانية تطرح سيارات عائلية متطورة ورخيصة الثمن
youtube/REC Anything

ودعمت سوزوكي هذه السيارة بكاميرات متطورة يمكنها التعرف على المشاة في الشوارع ونظام فرملة أوتوماتيكي يعمل مع هذه الكاميرات، كما زودت بنظام الدخول بدون مفتاح، وأنظمة تدفئة للمقاعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام التحكم التكيفي في ثبات السرعة ونظام حفظ المسار.

Suzuki اليابانية تطرح سيارات عائلية متطورة ورخيصة الثمن
youtube/REC Anything
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وستطرح هذه المركبة بمحركات بنزين اقتصادية بعزم 64 و76 حصانا، وعلب سرعة يدوية وأوتوماتيكية، أما أسعارها في الأسواق العالمية فستبدأ من 9300 دولار.

المصدر: moto1

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