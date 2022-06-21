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الصين تكشف عن سيارة عائلية متطورة وصديقة للبيئة

عالم السيارات

الصين تكشف عن سيارة عائلية متطورة وصديقة للبيئة
youtube/REC Anything
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كشفت شركة Soueast Motor الصينية عن سيارتها الجديدة التي صممت لتكون مركبة عائلية وعملية بامتياز.

 وتأتي سيارة  Soueast Delica بنسختها EV400 الجديدة بهيكل ميني فان طوله 5 أمتار تقريبا، ومجهز بـ 3 صفوف من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ 7 ركاب.

وحصلت هذه السيارة على أنظمة مولتيميديا متطورة يمكن إدارتها عبر شاشات لمسية حديثة، كما يمكن التحكم ببعض ميزاتها عبر الأوامر الصوتية، وجهّزت المقاعد والمقود بأنظمة تدفئة.

الصين تكشف عن سيارة عائلية متطورة وصديقة للبيئة
youtube/REC Anything

وزودت السيارة بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، وحصلت على نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وعلى حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر.

الصين تكشف عن سيارة عائلية متطورة وصديقة للبيئة
youtube/REC Anything
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كما جهزتها Soueast Motor بأنظمة ABS متطورة للفرامل، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ومحركات كهربائية بعزم 109 أحصنة.

الصين تكشف عن سيارة عائلية متطورة وصديقة للبيئة
youtube/REC Anything

وستأتي نسخها العادية ببطاريات تكفيها لتقطع مسافة 401 كلم بالشحنة الواحدة، كما يفترض أن تطلق منها نسخ مجهزة ببطاريات تكفيها لقطع مسافة 500 كلم بالشحنة الواحدة.

المصدر: moto1

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