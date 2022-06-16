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بيجو تطرح سيارة لمحبي التميز والأناقة

عالم السيارات

بيجو تطرح سيارة لمحبي التميز والأناقة
Legion-Media
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كشفت بيجو عن سيارة 408 الجديدة التي صممتها لمحبي مركبات السيدان المريحة والمتطورة تقنيا.

وتتميز السيارة الجديدة عن مركبات 408 السابقة بالتعديلات التي جعلت شكل واجهتيها الأمامية والخلفية أكثر أناقة، فضلا عن العناصر المميزة المصنوعة من ألياف الكربون والتي أدخلت على ممتصات الصدمات والعجلات.

بيجو تطرح سيارة لمحبي التميز والأناقة
youtube/REC Anything

وتأتي المركبة بهيكل بطول 4 أمتار و75 سنتيمترا، عرضه 182 سم، وارتفاعه 148 سم، ومبني على منصة EMP2 التي أثبتت جدارتها في العديد من التجارب.

بيجو تطرح سيارة لمحبي التميز والأناقة
youtube/REC Anything

أما قمرة السيارة فحصلت على صفين من المقاعد الجلدية المريحة، وزودت واجهة القيادة بمقود رياضي مميز، وبشاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية، وشاشة لمسية في منتصف الواجهة ثبت أسفلها صفان من الأزرار المطلية بالكروم بطريقة أنيقة جدا.

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وحصلت 408 الجديدة على وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، وعلى نظام النقطة العمياء لتفادي الاصطدامات على الطرقات، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات ترصد كامل محيط الهيكل.

وستطرحها بيجو بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.6 ليتر وعزم 170 حصانا، ومحركات اقتصادية بسعة 1.2 ليتر وعزم 136 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6  أو 7 سرعات.

المصدر: moto1

 

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