SsangYong تتألق من جديد وتكشف عن واحدة من أجمل وأقوى السيارات

عرفت SsangYong كواحدة من الشركات التي تطرح سيارات موثوقة وعملية، لكن الشركة قررت هذا العام أن تتألق بمركبة مميزة من حيث الشكل والتقنيات المتطورة أيضا.

ولتتميز عن باقي الشركات المصنعة للسيارات الرباعية الدفع كشفت SsangYong عن مركبة Torres الجديدة، التي حملت معها تصميما مميزا جدا وملامح القوة والحداثة التي برزت من خلال شكل مصابيحها وواجهتيها الأمامية والخلفية والحواف الحادة التي حصلت عليها العديد من عناصر الهيكل الخارجية.

وحصلت السيارة على هيكل بطول 4 أمتار و45 سنتيمترا، وعجلات كبيرة وعريضة للطرق الوعرة بمقاسات تتراوح ما بين 17 و21 إنشا، وزودت بمصابيح متطورة تعمل بأحدث تقنيات LED.

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أما قمرتها فجاءت قمة في العصرية والتطور، وزودت واجهة القيادة فيها بشاشة قبالة السائق، وشاشة لمسية بمقاس12.3 بوصة تبرز من منتصفها، وثبتت أسفلها شاشة إضافية بمقاس 8 بوصات.

وحصلت السيارة على أحدث أنظمة الأمان كنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، وزودت بأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وستطرح هذه المركبة بمحركات توربينية بسعة 1.5 ليتر بعزم 170 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات، كما يتوقع أن تطرح منها نسخ بمحركات هجينة ومحركات كهربائية صديقة للبيئة.

المصدر: moto1