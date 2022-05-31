الصين تغزو أسواق أوروبا بسيارة شبابية مميزة وقوية

أعلنت Great Wall عن نيتها طرح سيارة شبابية مميزة في بريطانيا وعدة أسواق أوروبية وعالمية أخرى.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الشركة تلقت أكثر من 6000 طلب مسبق لشراء سيارة Ora Funky Cat الكهربائية الجديدة، والتي وصفت من بين أكثر المركبات التي اجتذبت اهتمام فئة الشباب.

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وتتميز السيارة الجديدة بهيكل هاتشباك انسيابي الشكل، وباب خلفي مائل، وواجهة أمامية شبيهة بعض الشيء بواجهات سيارات "ميني" الشهيرة من بي إم دبليو، كما أن مصابيحها الخلفية مدمجة في زجاج باب صندوق الأمتعة.

أما هيكل السيارة فأتى بطول 4 أمتار و23 سنتيمترا، وجهزت قمرتها بصفين من المقاعد التي تتسع لـ5 ركاب، وحصلت واجهة القيادة فيها على مقود أنيق مكسو بالجلد وعناصر مزينة بالكروم وزودت بشاشتين شاشة قبالة السائق وأخرى تعمل باللمس مخصصة للتحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة الملاحة ومراقبة محيط المركبة عبر الكاميرات.

youtube/REC Anything

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وحصلت هذه المركبة على زر دائري أنيق التصميم للتحكم بوضعيات القيادة، وعلى منافذ USB لشحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية، وجهّزت بنظام الحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ومصابيح مميزة تعمل بتقنيات LED، وحساسات للضوء والمطر وحساسات مسافات وكاميرات خلفية.

وجهّزت نماذجها بمحركات كهربائية بعزم 143 و171 حصانا، وبطاريات تكفيها لقطع مسافة 311 كلم بالشحنة الواحدة، ويمكن لهذه المركبة الوصول إلى سرعة 16 كلم/سا، والتسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 6.9 ثانية.

المصدر: moto1