سكودا تكشف عن سياراتها الجديدة لمحترفي السباقات

كشفت سكودا عن سياراتها الجديدة التي طورتها لسباقات الرالي ومحبي القيادة على الطرقات الوعرة.

وتأتي سيارة Skoda Afriq كثمرة لعمل امتد سنتين ساهم فيه أكثر من 25 مختصا من بينهم خبراء في سباقات الرالي وخبراء تابعون لفريق Skoda Motorsport.

وحصلت المركبة على هيكل هاتشبك معدّل عن هياكل سيارات Skoda Kamiq، طوله 4 أمتار و24 سنتيمترا، عرضه 179 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 264 سم.

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وجهزت سكودا هذه السيارة بعجلات كبيرة مخصصة للطرق الوعرة، وبأنظمة فرملة وتعليق خاصة، ودعمت هيكلها بعوارض معدنية متينة لحماية السائق والموجه أثناء الحوادث، كما جهزتها بمقاعد رياضية ومقود رياضي خاص، وزودتها بمصابيح إضاءة إضافية قوية ثبتت على غطاء المحرك الأمامي، كما حصلت مؤخرة الهيكل على جنح هوائي مصنوع من ألياف الكربون لزيادة الثبات على السرعات العالية.

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وتعتمد هذه السيارة على نظامي دفع أمامي ورباعي، ومحرك TSI توربيني بسعة 2.0 ليتر وعزم 192 حصانا، يعمل مع علبة سرعة DSG بسبع سرعات.

المصدر: moto1