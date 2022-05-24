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سكودا تكشف عن سياراتها الجديدة لمحترفي السباقات

عالم السيارات

سكودا تكشف عن سياراتها الجديدة لمحترفي السباقات
youtube/RonsRides News
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كشفت سكودا عن سياراتها الجديدة التي طورتها لسباقات الرالي ومحبي القيادة على الطرقات الوعرة.

وتأتي سيارة Skoda Afriq كثمرة لعمل امتد سنتين ساهم فيه أكثر من 25 مختصا من بينهم خبراء في سباقات الرالي وخبراء تابعون لفريق  Skoda Motorsport.

وحصلت المركبة على هيكل هاتشبك معدّل عن هياكل سيارات Skoda Kamiq، طوله 4 أمتار و24 سنتيمترا، عرضه 179 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 264 سم.

سكودا تكشف عن سياراتها الجديدة لمحترفي السباقات
youtube/REC Anything

وجهزت سكودا هذه السيارة بعجلات كبيرة مخصصة للطرق الوعرة، وبأنظمة فرملة وتعليق خاصة، ودعمت هيكلها بعوارض معدنية متينة لحماية السائق والموجه أثناء الحوادث، كما جهزتها بمقاعد رياضية ومقود رياضي خاص، وزودتها بمصابيح إضاءة إضافية قوية ثبتت على غطاء المحرك الأمامي، كما حصلت مؤخرة الهيكل على جنح هوائي مصنوع من ألياف الكربون لزيادة الثبات على السرعات العالية.

سكودا تكشف عن سياراتها الجديدة لمحترفي السباقات
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المصدر: moto1

 

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