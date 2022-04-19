 
مباشر

Geely الصينية تتحدى تسلا بسيارة كهربائية متطورة ورخيصة الثمن

عالم السيارات

Geely الصينية تتحدى تسلا بسيارة كهربائية متطورة ورخيصة الثمن
youtube/China Auto Show
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sufp

أطلقت Geely خلال السنوات الأخيرة عدة نماذج من السيارات الكهربائية المميزة، لكنها قررت هذا العام إطلاق سيارة منافسة من حيث المواصفات ورخيصة الثمن بنفس الوقت.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن Geely تستعد لإطلاق سيارة هاتشباك متوسطة الحجم ستجمع ميزات السيارات الشبابية والعائلية بنفس الوقت، وستأتي كنموذج مطور عن سيارات EX3 التي طرحتها سابقا.

Geely الصينية تتحدى تسلا بسيارة كهربائية متطورة ورخيصة الثمن
youtube/REC Anything

وستحصل المركبة الجديدة على تصميم مميز للواجهة الأمامية، وستزود بمصابيح وكشافات ضباب فريدة التصميم أيضا، أما هيكلها فسيكون بطول 4 أمتار تقريبا، عرضه 176 سم، ارتفاعه 155 سم، والمسافة بين قاعدتي العجلات فيه 248 سم.

Geely الصينية تتحدى تسلا بسيارة كهربائية متطورة ورخيصة الثمن
youtube/REC Anything

وستحمل قمرة هذه السيارة طابع المركبات الكهربائية الحديثة، إذ ستخلو واجهة القيادة فيها من الأزرار التقليدية تقريبا، وستزود الواجهة بشاشتين، واحدة قبالة السائق وأخرى لمسية بمقاس 10.25 بوصة تتوضع في منتصف الواجهة.

إقرأ المزيد
اليابان تكشف عن سيارة عائلية أنيقة تتسع لـ 7 ركاب
اليابان تكشف عن سيارة عائلية أنيقة تتسع لـ 7 ركاب

وستحصل السيارة على أنظمة أمان متطورة لحماية ركابها من الحوادث، كما ستجهز بكاميرات ترصد محيطها بزاوية 360 درجة، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر.

وستجهزها Geely بمحرك كهربائي بعزم 82 حصانا يمكنها من الوصول إلى سرعة 102 كلم/سا، أما سعر هذه المركبة فمن المتوقع أن يكون نحو 10 آلاف دولار.

المصدر: moto1

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا