شيفروليه توسع أسرة مركباتها بسيارة شبابية مميزة

تستعد شيفروليه لإطلاق إحدى اكثر سيارات الكروس أوفر تميزا من حيث المظهر والمواصفات التقنية والفنية.

وأكثر ما يشد الانتباه في سيارة Blazer الجديدة هو تصميمها الخارجي الأنيق الذي يوحي بالحداثة والقوة بنفس الوقت، وشكل واجهتها الأمامية المجهزة بشبك أسود كبير لغطاء المبرد، وأشكال المصابيح وكشافات الضباب التي صممت بطريقة مميزة جدا.

ويبلغ طول هذه المركبة 4 أمتار و53 سم تقريبا، وعرضها 182 سم، وارتفاعها 156 سم، والمسافة بين محموري العجلات فيها 270 سم، كما جهزت بعجلات ذات أقراص مميزة مصنوعة من الكروم بمقاسات 17 و18 إنشا.

أما قمرة هذه السيارة فصممت لتكون أنيقة ومتطورة بنفس الوقت إذ جهزت بأحدث أنظمة المولتيميديا التي تدار عبر شاشة لمسية كبيرة، وحصلت على أنظمة تكييف وإضاءة داخلية متطورة، وعلى مقاعد جلدية مريحة تتسع لخمس ركاب، وحصلت المقاعد على أنظمة تدفئة وتبريد.

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وزودت شيفروليه Blazer الجديدة أنظمة تعليق متطورة تجعل حركتها سلسة على مختلف الطرق، وجهزتها بأنظمة امان متطورة كنظام النقطة العمياء ونظام التحكم الاوتوماتيكي بالفرامل في الحالات الطارئة، فضلا عن تجهيزها بحساسات للضوء والمطر وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرح هذه السيارة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.3 ليتر وعزم 165 حصانا، ومحركات بسعة 1.5 ليتر وعزم 179 حصانا.

المصدر: moto1