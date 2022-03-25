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الصين تطرح منافسا قويا لسيارات بيجو 408 الشهيرة

عالم السيارات

الصين تطرح منافسا قويا لسيارات بيجو 408 الشهيرة
youtube/REC Anything
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كشفت Dongfeng الصينية عن بعض مواصفات سيارتها الجديدة التي ستكون منافسا قويا لمركبات الفئة 408 الشهيرة من بيجو.

وتظهر الصور المسربة للسيارة أنها تشبه في بعض نواحي تصميمها الخارجي سيارات 408 الأخيرة من بيجو وخصوصا من حيث شكل ممتصات الصدمات والمصابيح الأمامية، لكنها تختلف عن الأخيرة بشكل واجهة غطاء المبرد إذ حصلت على غطاء مميز مصنوع من الفايبر ويتداخل فيه شعار Dongfeng مع وحدات الإضاءة بشكل مميز.

الصين تطرح منافسا قويا لسيارات بيجو 408 الشهيرة
youtube/REC Anything

وستأتي السيارة بهيكل سيدان انسيابي طوله 4 أمتار و75 سنتيمترا، أما قمرتها فستحصل على واجهة قيادة متطورة مثبت في منتصفها شاشة لمسية أفقية كبيرة، كما ستحصل مقاعدها على أنظمة تدفئة وتبريد.

الصين تطرح منافسا قويا لسيارات بيجو 408 الشهيرة
youtube/REC Anything

وستحصل السيارة على نظام للتحكم بالمحرك وأنظمة الإضاءة عن بعد، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

الصين تطرح منافسا قويا لسيارات بيجو 408 الشهيرة
youtube/REC Anything
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المصدر: moto1

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