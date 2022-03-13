اليابان تطلق واحدة من أجمل وأقوى السيارات الشبابية

استعرضت Acura اليابانية مؤخرا سيارتها الجديدة التي صممتها لتستقطب محبي المركبات الشبابية الأنيقة والقوية.

وحصلت Integra الجديدة على هيكل معدل عن هياكل سيارات أكورد التي طرحتها هوندا العام الماضي، لكنها جاءت أكثر انسيابة وحملت طابعا رياضيا بفضل تصميم بابها الخلفي وعجلاتها الكبيرة والفتحات الهوائية المميزة الموزعة على واجهتيها الأمامية والخلفية.

وجاءت السيارة بطول 4 أمتار و71 سنتيمترا، عرضها 182 سم، وارتفاعها 141 سم، أما أقراص عجلاتها فأتت بمقاس 17 و18 إنشا، ويمكن طلب نسخ خاصة منها مجهزة بعجلات بمقاس 19 إنشا وأنظمة تعليق وفرملة رياضية معدلة.

وأتت قمرة المركبة لتوفر للركاب أفضل معايير الرفاهية إذ جهزت بمقاعد جلدية مريحة مزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، كما حصلت القمرة على أنظمة إضاءة داخلية مميزة، وأنظمة تكييف تنقي الهواء الداخلي للسيارة، وجهزت واجهة القيادة بأحدث أنظمة المولتيميديا وشاشتين واحدة قبالة السائق بمقاس 10 بوصات وأخرى بمقاس 9 بوصات يمكنها الاتصال لاسلكيا بالهواتف والأجهزة الذكية.

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وستطرحها Acura بمحركات توربينية بسعة 1.5 ليتر تولد عزما يعادل 203 أحصنة، ونظامي دفع أمامي ورباعي، وعلب سرعة أوتوماتيكية بعشر سرعات.

المصدر: moto1