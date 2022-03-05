Fiat تجمع معايير التطور والرفاهية في سيارة عائلية جديدة

كشفت Fiat عن سيارتها العائلية الجديدة التي صممتها لتوفر للركاب معايير الراحة والرفاهية وتكون صديقة للبيئة بنفس الوقت.

وستطرح سيارة Fiat E-Ulysse الجديدة بهياكل ميني فان أنيقة التصميم بطول 4.95 أو 5.3 م، وستجهز قمرتها من الداخل بثلاثة صفوف من المقاعد الجلدية المريحة المزودة بمآخذ شحن للهواتف والأجهزة الذكية وطاولات صغيرة قابلة للطي.

ولتوفير شعور مميز للركاب أثناء السفر حصلت مقصورة هذه السيارة على سقف بانورامي مؤلف من قسمين يمتدان على طول السقف، كما جهّز السقف من الداخل بفتحات خاصة لتوزيع هواء المكيف ضمن عدة اتجاهات، وجهزت المقصورة بأنظمة إضاءة متطورة يمكن التحكم بمعدلات وألوان الإضاءة فيها وفق معايير مختلفة.

وحصلت السيارة أيضا على واجهة قيادة مميزة مجهزة بشاشتين واحدة لمسية في منتصفها وأخرى قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية، كما زودتها Fiat بحساسات للضوء والمطر، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنعطفات، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

A long journey becomes fun for all passengers when shared. Even more, a small break to recharge the batteries!#EUlyssepic.twitter.com/Hi9w6hW2fQ — Fiat (@fiat) March 4, 2022

وصممت هذه السيارة لتكون صديقة للبئية إذ جهزت بمحركات كهربائية بعزم 136 حصانا، وعدة أنواع من البطاريات باستطاعة 50 و75 كيلواط تكفي المركبة لقطع 230 أو 330 كلم بالشحنة الواحدة.

المصدر: moto1