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الصين تطرح واحدة من أجمل سيارات الكروس أوفر وأكثرها تطورا

عالم السيارات

الصين تطرح واحدة من أجمل سيارات الكروس أوفر وأكثرها تطورا
youtube/ OTO FIRST
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كشفت شركة Geely الصينية عن سيارة كروس أوفر جديدة صنفت من بين أجمل مركبات فئتها وأكثرها تطورا.

وأتت السيارة الجديدة كنسخة معدلة عن مركبات Binye التي طرحتها Geely العام الماضي، لكنها حصلت على هيكل أكثر تميزا ويحمل طابعا رياضيا قويا، وتزينت بواجهة أمامية بشبك عريض وفتحات هوائية كبيرة، كما جهزت بعجلات عريضة، وثبت على سقفها من الخلف جنح هوائي بتصميم خاص لزيادة ثبات المركبة على السرعات العالية.

الصين تطرح واحدة من أجمل سيارات الكروس أوفر وأكثرها تطورا
youtube/REC Anything

وزودت هذه السيارة بمصابيح أمامية وخلفية مميزة جدا تعمل بتقنيات LED، كما ثبت على واجهتها الخلفية خط إضاءة بتصميم جذاب، وجهزت قمرتها بمقاعد جلدية مريحة تتسع لخمسة ركاب، وثبت على واجهة القيادة مقود رياضي بأزرار للتحكم بأنظمة الصوت والقيادة، إضافة إلى شاشة لمسية متطورة كبيرة للتحكم بالكاميرات وأنظمة المولتيميديا، وشاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.

وجهزتها Geely بأنظمة متطورة لتحديد المواقع، وأنظمة لطلب النجدة في حالات الطوارئ، وأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، ونظام تشغيل للمحرك عن بعد، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

الصين تطرح واحدة من أجمل سيارات الكروس أوفر وأكثرها تطورا
youtube/REC Anything
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المصدر: moto1

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