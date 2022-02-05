Pajero الجبّارة تظهر بنسخ معدّلة أكثر قوة

قررت شركة Arctic Trucks الآيسلندية طرح نسخ معدلة من سيارات Pajero لتكون هذه المركبات قادرة على الحركة بسهولة على الثلوج والطرقات شديدة الوعورة.

وحصلت مركبات Mitsubishi Pajero Sport AT35 على أنظمة تعليق ونوابض خاصة تمكّنها من التنقل بسهولة على الصخور، وزودت بعجلات كبيرة Yokohama IceGuard 315/70 R17 مع جنوط 17x10 ET-25 عريضة لزيادة ثباتها أثناء الحركة على الثلوج أو الرمال.

وحصلت هياكل هذه السيارات على دعائم تجعلها شديدة المتانة ومقاومة للصدمات، كما دعّمت فيها ممتصات الصدمات والحجرات المحيطة بالعجلات بطبقات خاصة لحمايتها من الرطوبة والأوحال والخدوش.

أما القمرة فجهزت بأنظمة تدفئة للمقاعد والمقود، وحصلت واجهة القيادة على شاشة لمسية حديثة قادرة على الاتصال بالهواتف والأجهزة الذكية، ويمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة تحديد المواقع.

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وستطرح هذه المركبات بمحركات ديزل بسعة 2.4 ليتر بعزم 181 حصانا، ومحركات بنزين بسعة 3.0 ليتر بعزم 209 أحصنة، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية ونظامي دفع أمامي ورباعي.

المصدر: moto1