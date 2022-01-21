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"عملاق" جديد من تويوتا يتحدى مركبات Land Cruiser

عالم السيارات

youtube/Gold Pony
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وتأتي السيارة الجديدة بهيكل كبير طوله 5 أمتار و20 سم تقريبا، مصمم ليمنحها مظهرا يوحي بالقوة، وجهزت بعجلات كبيرة

كما جهزت قمرة هذه السيارة بثلاثة صفوف من المقاعد التي تتسع لسبعة ركاب، ويمكن طي الصفين الخلفيين منها لتتحول المركبة إلى مكان يتسع لنوم شخصين أثناء السفر أو الرحلات في الطبيعة.

وزودتها تويوتا بنظام للتحكم بكل عجلة على حدة لتكون حركتها ممتازة على الأراضي المغطاة بالرمال أو الأوحال والثلوج، ونظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، ونظام لتثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام لتشغيل المحرك عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرح بعض نسخ هذه السيارة بمحركات توربينية جبارة بسعة 5.2 ليتر تولد عزما كشفت تويوتا مؤخرا عن سيارة Sequoia الجديدة التي صممت لتكون إحدى أقوى رباعيات الدفع اليابانية وأكثرها عملية.

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يضاهي عزم أحدث سيارات Land Cruiser، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة يدوية وأوتوماتيكية.

المصدر: moto1

 

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