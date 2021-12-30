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اليابان تعدّل إحدى أشهر سياراتها رباعية الدفع الصغيرة

عالم السيارات

اليابان تعدّل إحدى أشهر سياراتها رباعية الدفع الصغيرة
youtube/ CAR CARE TIPS
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ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن شركة سوزوكي اليابانية تعمل على تطوير نسخ جديدة معدلة من سيارات Jimny الشهيرة.

وبالنظر للصور المسربة للسيارات المنتظرة يمكن أن نلاحظ أنها ستحصل على هياكل أطول من تلك الموجودة في مركبات Jimny الحالية، كما ستجهز هياكلها بخمسة أبواب بدلا من 3، وستزود بصف آخر من المقاعد يتسع لراكبين إضافيين.

اليابان تعدّل إحدى أشهر سياراتها رباعية الدفع الصغيرة
youtube/REC Anything

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن طلابا من معهد Nihon Automotive Technology School يشاركون في مشروع تصميم السيارة الجديدة وتعديلها نظرا للخبرة التي اكتسبها هذا المعهد من خلال مشاركته في تصميم وتعديل العديد من السيارات الصغيرة العادية منها والكهربائية، وأن هيكل السيارة الجديدة سيكون أطول بنحو 40 سم تقريبا من هياكل Jimny الحالية.

ومن المفترض أن تحصل هذه السيارات على نظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام تثبيت السرعة، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

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كما يتوقع أن تطلق منها نسخ بمحركات اقتصادية بسعة 1.2 ليتر ونسخ أخرى بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية وأتوماتيكية بخمس سرعات.

المصدر: moto1

 

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