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سكودا تكشف عن أحدث رباعية دفع شبابية لديها

عالم السيارات

سكودا تكشف عن أحدث رباعية دفع شبابية لديها
Globallookpress
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كشفت سكودا عن سيارة Karoq الجديدة التي صممت لاستقطاب محبي المركبات الشبابية الرباعية الدفع.

وحصلت هذه السيارة على عدة اختلافات مقارنة بسيارات Karoq السابقة، إذ أصبح فيها الهيكل أكثر انسيابية وأقل مقاومة للهواء، كما حصلت على تصميم جديد للمصابيح والواجهتين الأمامية والخلفية وممتصات الصدمات.

وجاء هيكل السيارة بطول 4 أمتار و38 سم تقريبا، بعرض 184 سم، وارتفاع 160 سم، وجهز بعجلات مميزة بمقاس 17 و19 إنشا، كما زودت السيارة بأنظمة تعليق خاصة لزيادة ارتفاع الهيكل عن الأرض عند الحاجة.

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وزودت Karoq الجديدة أيضا بأحدث أنظمة المولتيميديا التي يمكن التحكم فيها عبر شاشات لمسية بمقاس 6.5 أو 9.2 أو 10,25 بوصة، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنعطفات والمنحدرات، ونظام تثبيت السرعة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر.

سكودا تكشف عن أحدث رباعية دفع شبابية لديها
youtube/REC Anything

وستطرحها سكودا بعدة أنواع من المحركات: محركات TSI بسعة 1.5 ليتر وعزم 150 حصانا، ومحركات توربوديزل بسعة لترين وعزم 116 و150 حصانا، ومحركات TSI توربينية بعزم 190 حصانا.

المصدر: moto1

 

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