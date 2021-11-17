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الصين تكشف عن "قاتلة X6" المتطورة!

عالم السيارات

الصين تكشف عن
youtube/REC Anything
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كشفت الصين مؤخرا عن نموذجها الأحدث من السيارات التي ستطرح تحت علامة Avatr لتكون من بين أفضل المركبات من حيث المواصفات التقنية والفنية.

وتأتي هذه السيارات نتاج تعاون مشترك بين هواوي و Changan و CATL، والمميز فيها هو هياكلها الهاتشباك الانسيابية من الخلف، ما جعل البعض يشبهها بسيارات X6 الشهيرة من بي إم دبليو.

الصين تكشف عن
youtube/REC Anything

ولم يتم الكشف عن تفاصيل هذه السيارات بشكل موسع بعد، لكن العديد من الخبراء لاحظوا أنها حصلت على مصابيح متطورة جدا تعمل بأحدث تقنيات LED، كما جهزت بأنظمة إلكترونية حديثة تعمل على حمايتها من الحوادث بفضل الرادارات والكاميرات وحساسات المسافات.

الصين تكشف عن

وتعمل هذه السيارة بمحركات كهربائية متطورة تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في أقل من 4 ثوان، كما جهزت ببطاريات حديثة تدعم الشحن المستمر باستطاعة تصل إلى 200 واط، وتمكنها من قطع مسافة 700 كلم بالشحنة الواحدة.

الصين تكشف عن
youtube/REC Anything
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المصدر: moto1

 

 

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