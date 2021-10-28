Chery الصينية تغزو الأسواق بسيارة متطورة واقتصادية

قررت عملاقة صناعة السيارات Chery توسيع عائلة سياراتها الكروس أوفر بمركبة مميزة من حيث التصميم والمواصفات التقنية المتطورة.

وتأتي سيارة Chery Tiggo 8 Plus بنسختها الجديدة بهيكل انسيابي بطول 4 أمتار و70 سم تقريبا، عرضه 180 سم، ومجهز بمصابيح وكشافات ضباب تعمل مع أحدث تقنيات LED لتأمين إنارة ممتازة في مختلف الأوقات وظروف الطقس.

ولم يقتصر التمييز في هذه السيارة على الشكل الخارجي فحسب بل ظهر في قمرتها من الداخل أيضا، إذ جهزت المركبة بأحدث الأنظمة الإلكترونية من أنظمة تكييف وإنارة وأنظمة مولتيميديا، كما حصلت واجهة القيادة فيها على شاشتين كبيرتين تمتدان من جهة السائق وحتى منتصفها، وتعمل الشاشتان باللمس إذ يمكن الاعتماد على واحدة للتحكم بأنظمة السيارة وأنظمة التوجيه فيما يمكن استعمال الأخرى كلوحة عدادات رقمية وأداة لمشاهدة محيط المركبة عبر الكاميرات.

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وجهزت Tiggo 8 Plus الجديدة بنظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، ونظام لتثبيت السرعة على طريق السفر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر.

وستطرح النسخ الأقوى من هذه السيارة بمحركات TGDI توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 254 حصانا، كما ستظهر منها نسخ بمحركات هجينة تستهلك أقل من لترين من الوقود لكل 100 كلم مقطوعة، وستعمل المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.

المصدر: moto1