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بي إم دبليو تحدّث إحدى أشهر سياراتها الشبابية

عالم السيارات

بي إم دبليو تحدّث إحدى أشهر سياراتها الشبابية
legion-media.ru
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أعلنت بي إم دبليو عن نيتها إطلاق نسخ معدلة جديدة من سيارات M135i التي تحظى بشعبية كبيرة من قبل الفئات الشابة حول العالم.

وستأتي السيارة المعدلة الجديدة بهيكل هاتشباك بتصميم رياضي طوله 4 أمتار و30 سم تقريبا، عرضه 179 سم، وارتفاعه 143 سم، كما حصلت على تغييرات تمنحها مظهرا أكثر قوة مقارنة بسيارات M135i الحالية، إذ جهزت بممتصات صدمات وفتحات هوائية جديدة، وعلى تصميم معدل لفتحات العوادم الخلفية، فضلا عن تصميم جديد لأقراص العجلات.

وحصلت هذه السيارة أيضا على أنظمة تعليق وممتصات صدمات معدلة تمنحها ثباتا عاليا على المنعطفات، وجهزت أنظمة المولتيميديا والصوت فيها بتقنيات تجعلها تتفاعل مع حركة المحرك والتسارع بشكل مميز، كما حصل نظام القيادة على برمجيات خاصة تزيد من تفاعل السائق مع المناورة أثناء القيادة.

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وستعمل هذه السيارة بمحرك توربيني بسعة 2.0 ليتر يولد عزما يعادل 306 أحصنة، وبنظامي دفع خلفي ورباعي، وعلب سرعة أوتوماتيكية بثماني سرعات، أما أسعارها فمن المتوقع أن تبدأ من 51 ألف دولار.

المصدر: moto1

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