بيع سيارة غريبة مستوحاة من "لامبورغيني" بمبلغ 111111 دولارا

بيعت سيارة مستوحاة من نسخة منخفضة الدقة لنموذح "لامبورغيني كونتاش" في مزاد على Bring A Trailer بمبلغ 111111 دولارا.

وصممت سيارة Lo-Res Car من قبل المهندس المعماري الشهير ريم كولهاس كوسيلة ترويجية لعلامته التجارية للأحذية United Nude، وتمثل الشكل الأساسي للسيارة الخارقة الشهيرة.

foxnews

وتتميز السيارة ذات المقعدين بغطاء صدفي، يفتح عبر جهاز التحكم عن بعد، ومثبت بهيكل كهربائي.

ولدخول السيارة، يرتفع الغطاء الصدفي لأعلى وتحته ترى هيكل السيارة الفولاذي الذي يحمل المقعدين المدمجين وعجلة قيادة سداسية الشكل مطلية بالكروم. ويتم توفير الطاقة من خلال محرك كهربائي بقوة 5 كيلوواط (6.7 حصان / 6.8 حصان).

Big A Trailer

Big A Trailer

Big A Trailer

Big A Trailer

وتجدر الإشارة إلى أن السيارة غير مسجلة للسير في الشوارع، على الرغم من أن سرعتها القصوى تبلغ 31 ميلا في الساعة فقط.

ووقع بناء أربع من المركبات واستخدامها في وسائط مختلفة للعلامة التجارية وغيرها، بما في ذلك دور مميز في فيديو "New Freezer" لمغني الراب الأمريكي ريتش ذا كيد.

Rich the kid ft Kendrick Lamar in "New Freezer" music video! The United Nude lo res car in action!! #unitednude#lorescar#kendricklamar#richthekidpic.twitter.com/TGQcfcJRg0 — United Nude (@UnitedNude) November 17, 2017

وكان هذا النموذج الخاص للسيارة مملوكا لمتحف Peterson Automotive ووقع بيعه بالمزاد العلني على موقع Bring A Trailer الإلكتروني لجمع الأموال لصيانة المتحف بالإضافة إلى منظمة Energy Independence Now غير الربحية، التي تروّج لتطوير المركبات التي تعمل بالهيدروجين والبنية التحتية اللازمة لها.

وكان السعر المدفوع للسيارة مثيرا للاهتمام، ليس فقط بسبب تناسقه، حيث أنه على الرغم من أنها قد تكون مجرد مصادفة، إلا أن 111111 هو شيفرة ثنائية (هي شيفرة تكتب المعلومات في سلسلة رقمية تتكون من رمزين) للرقم 63، والذي يتوافق مع إطلاق أول سيارة إنتاج من لامبورغيني في عام 1963.

المصدر: نيويورك بوست