بطارية المستقبل للسيارات الكهربائية

تمكن علماء من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو بالتعاون مع خبراء شركة LG من ابتكار بطارية صلبة مركبة ذات كفاءة عالية للسيارات الكهربائية.

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وتشير مجلة Science، إلى أن العلماء وصلوا هذه البطارية الصلبة بأنود سيليكوني نقي، وهي مخصصة للسيارات الكهربائية. أي تمكنوا من الجمع بين تقنيتين في بطارية واحدة للسيارات الكهربائية.

وتستخدم في البطارية الجديدة كلا من إلكتروليت في الحالة الصلبة وأنود السيليكون، ما يجعلها بطارية سيليكون صلبة. وقد أظهرت الاختبارات الأولية أن هذه البطارية آمنة ومتينة وموفرة للطاقة. ووفقا للخبراء، يمكن استخدامها كما في السيارات الكهربائية، كذلك في الأنظمة الكهربائية المستقلة.

وتضيف المجلة، تتميز أنودات السيليكون بكثافة طاقتها، التي نعتبر أعلى من بطاريات الغرافيت بعشر مرات. ولكنها تتوسع وتتقلص خلال شحنها وتفريغها. وتكمن مشكلة البطاريات الصلبة في أنه عند استخدامها في الطقس البارد تستهلك طاقة إضافية لرفع درجة الحرارة. ولكن أنود السيليكون يسمح بتجاوز هذه القيود. وتضمن البطارية الجديدة سرعة عالية للشحن بدرجة حرارة الغرفة أو اقل، مع الحفاظ على كثافة طاقة عالية.

ويوضح العلماء، لقد حافظت البطارية في ظروف المختبر على 80 بالمئة من قدرتها بعد 500 دورة شحن.

ويذكر أن شركة StoreDot الإسرائيلية كشفت في منتصف شهر سبتمبر الجاري عن نموذج أولي لبطارية سيارة، يمكن شحنها خلال عشر دقائق. وقد توصلت الشركة إلى هذه السرعة في الشحن، باستبدال الغرافيت بأنود من دقائق نانوية لأشباه المعادن، مثل السليكون.

المصدر: لينتا. رو

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