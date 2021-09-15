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"سوبارو" و"توياتا" تطلقان سيارتي كروس كهربائيتين على منصة واحدة

عالم السيارات

speedme.ru
صورة أرشيفية
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نشرت شركة "سوبارو" اليابانية صورا فوتوغرافية لأول سيارة كروس كهربائية لها تسمى بـSolterra.

وستظهر السيارة الجديدة في صالونات السيارات الأوروبية في منتصف العام المقبل.

avtovesti.com
صورة أرشيقية

يذكر أن وسائل الإعلام سربت أول معلومات عن عمل "سوبارو" على تصميم أول سيارة كهربائية لها في مايو الماضي حيث كشفت عن تسميتها. وظهر الآن المزيد من المعلومات عنها.

speedme.ru
صورة أرشيفية

Solterra هي ثمرة تعاون بين شركتي "سوبارو" و"تويوتا" التي أطلقت توأما لـ Solterra يختلف عن أختها بلون السقف غير الأسود وشكل العجلات. وكانت "تويوتا" قد كشفت في وقت سابق عن سيارة الكروس الكهربائية المسماة بـ bZ4X.

thedetroitbureau.com
صورة أرشيفية

وتقوم كلا السيارتين على منصة كهربائية واحدة تسميها "تويوتا" بـ E-TNGA. فيما تسميها "سوبارو" بـe-Subaru Global Platform. بينما لم تكشف الشركتان إلى حد الآن عن تفاصيل تقنية للمنصة.

يذكر أن مبيعات Solterra تنطلق في منتصف العام المقبل في كل من أمريكا واليابان والصين وأوروبا حيث ستنافس Skoda Enyaq iV، Volkswagen ID4،  Hyundai Ioniq 5 ،Kia EV6 الكهربائية.

المصدر: أوتوفيستي

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