سكودا تطلق سيارة كروس كهربائية بنسخة الكوبيه

يعجب المستخدمون كثيرا بسيارة كروس Enyaq iV التابعة لشركة سكودا، لذلك قررت الشركة أن تطلق أختا لها أكثر أناقة وهي كروس في نسخة الكوبيه.

فيما حققت الكروس الكهربائية Enyaq iV ظهورا ناجحا للغاية في السوق. وحتى الآن طُلب حوالي 70 ألف نسخة من هذا الطراز في كل أنحاء أوروبا. وتقوم سكودا الآن بالكشف عن شكل جسم آخر مقنع سيكون متاحا لكروس الكهربائية بالكامل.

سكودا الكوبيه هي Enyaq iV بنسخة الكوبيه، التي ستوسع عائلة الكروس الكهربائية للماركة التجارية، وإنها تجمع بين الراحة والأناقة والتصميم الرياضي. وهي عبارة عن مزيج بين التصميم الأنيق والصورة الديناميكية.

ستوفر سكودا Enyaq Coupé iV الجديدة تصميما أكثر إثارة. وهناك سقف زجاجي بانورامي، يعد جزءا من المعدات وينحدر برفق من العمود B، وبلغ طول نسخة الكوبيه 4653 ملم، ما يعتبر أطول بـ4 ملم من طراز Enyaq iV الأساسي وارتفاعها أعلى منه بملم واحد.

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قاعدة العجلات (2765 ملم) والعرض (1879 ملم) وكلا الخيارين متطابقان، وحجم صندوق الكوبيه (570 لترا) هو نفس الحجم تقريبا، كما هو في صندوق النسخة الأساسية.

وتشير أقراص العجلات المعدنية الخفيفة التي يتراوح مقاسها بين 19 و21 بوصة إلى طبيعة السيارة الرياضية. سيكون الطراز مزوّدا بمصابيح أمامية Full LED Matrix، والتي تم إنشاؤها من وحدات تتكون من 24 مصباحا، مما يسمح لك بالتحكم الفردي في الضوء العالي واستخدامه في أي وقت، دون إعماء مستخدمي الطريق الآخرين. وتتميز المصابيح الخلفية بلمسة نهائية شبيهة بالكريستال وشكل C، إلى جانب مؤشرات الاتجاه الديناميكية، وهي السمة المميزة لماركة سكودا التجارية. ويتضمن خيار Crystal Face

131 مصباحا LED يضيء القضبان الرأسية وإطار سكودا المذهلة.

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ستقدم سكودا تصميمات داخلية من الخيارات المتاحة لمقصورة Enyaq Coupé iV. واختيارات التصميم مستوحاة من مساحات المعيشة المعاصرة وتحل محل مستويات الأثاث الكلاسيكي.

والأسلوب والألوان والمواد المستخدمة هي نفسها. وفي نسخة Selection Loft الأساسية يبدو الطراز حديثا ومريحا ومناسبا للعائلة.

سيتم تزويد طراز Enyaq Coupé iV 60 ببطارية ليثيوم أيونية بسعة 62 كيلوواطا في الساعة. وستكون السيارة بالدفع الخلفي. ستكون Enyaq Coupé iV 80 أيضا بنظام الدفع الخلفي، وعندما تقترن ببطارية أكثر قوة تبلغ 82 كيلوواطا في الساعة، فإن هذا البديل سيوفر نطاق السير الأكبر من طراز Enyaq iV الأساسي.

سيحتوي Enyaq Coupé iV 80x على بطارية 82 كيلوواطا في الساعة والتي ستشترك في الطاقة من محركين كهربائيين، مما يوفر الدفع الرباعي. ويقع المحرك الكهربائي الثاني على المحور الأمامي.

ويمكن شحن سيارة Enyaq Coupé iV الجديدة بتيار مستمر بقوة تصل 125 كيلوواطا. ويمكن شحن الطراز الجديد بسهولة في المنزل باستخدام التيار المتناوب والقوة حتى 11 كيلوواطا.

المصدر: أوتوفيستي