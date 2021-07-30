MG تتحضر لإطلاق واحدة من أفضل سيارات الكروس لهذا العام

كشفت شركة MG المملوكة من عملاق صناعة السيارات الصينية "SAIC"عن شكل وبعض مواصفات سيارتها الجديدة التي ستكون من بين أبرز مركبات الكروس أوفر لهذا العام.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن سيارة MG One بنسختها الأحدث ستتميز بهيكل انسيابي بشكل كبير ومدروس وفقا لأحدث معايير الأيروديناميك، وستبنى على منصة طورتها "SAIC" بمواصفات خاصة.

وستتميز السيارة الجديدة عن النموذج الحالي من مركبات MG One بهيكل أطول وأكثر عرضا، كما أن المسافة بين محوري العجلات فيه ستكبر لتصل إلى 300 سم تقريبا.

youtube/REC Anything

وستجهز المركبة بأحدث أنظمة المولتيميديا التي يمكن التحكم بها عبر شاشة لمسية متطورة، كما ستحصل مقاعدها على أنظمة تدفئة وتبريد، وستزود السيارة بعدة أنظمة قيادة، ونظام تشغيل عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، إضافة لأنظمة إلكترونية متطورة لزيادة الثبات على الطرقات الخطرة.

إقرأ المزيد

ومن المفترض أن تطرح MG عدة نسخ من هذه السيارة، منها نسخ بمحركات هجينة، ونسخ مجهزة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 وعزم 181 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.

المصدر: moto1