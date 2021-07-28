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فولكس فاغن تطور منافسا قويا لسيارة Hilux الشهيرة من تويوتا

عالم السيارات

فولكس فاغن تطور منافسا قويا لسيارة Hilux الشهيرة من تويوتا
youtube/CarAdvice / Drive
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تتطلع عيون محبي سيارات الدفع الرباعي إلى النموذج الأحدث من مركبات Amarok التي يتوقع لها أن تكون أقوى منافس لسيارة Toyota Hilux المعدلة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن فولكس فاغن تتعاون مع شركة Walkinshaw لإنتاج سيارة بيك آب معدلة عن سيارات Amarok، ستمتاز بقدرات عالية على اجتياز أصعب الطرقات.

وستحصل Amarok W580X على عجلات كبيرة مخصصة للطرق الوعرة، وعلى أنظمة تعليق خاصة، فضلا عن ممتصات صدمات قوية مدعمة بالمعدن، ومصابيح أمامية وخلفية وكشافات مجهزة بتقنيات LED.

فولكس فاغن تطور منافسا قويا لسيارة Hilux الشهيرة من تويوتا
youtube/REC Anything

وستختلف هذه المركبة عن  Amarok الحالية من حيث شكل الواجهة الأمامية وتصميم غطاء المبرد عليها، كما ستتميز بصندوق خلفي مختلف أيضا، وستجهز بعدة أنظمة قيادة حساسات للضوء والمطر وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام تشغيل عن بعد.

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وسيضمن القوة لها محركات ديزيل توربينية بست أسطوانات بسعة 3.0 ليتر، قادرة على توليد عزم يعادل 258 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.

المصدر: moto1

 

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