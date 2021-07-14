أوبل تجعل Astra الشهيرة أجمل وأكثر اقتصادية

عرفت Astra على مر السنوات السابقة كواحدة من أكثر السيارات المحببة عند فئة الشباب لعمليتها وتصاميمها المميزة، لكن أوبل أرادت أن تجعل هذه المركبة أكثر تميزا هذا العام.

وبالنظر للتصميم الذي عرضته أوبل للسيارة الجديدة نلاحظ أن هذه المركبة تختلف كليا عن نماذج Astra السابقة، وأصبح مظهرها يوحي بالقوة والحداثة بنفس الوقت.

وحصلت هذه المركبة على هيكل بطول 4 أمتار و37 سنتيمترا، عرضه 186 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 276 سم، كما تميز هذ الهيكل بواجهته الأمامية المغطاة بزجاج يمتد على كامل عرضها تقريبا ويتداخل مع المصابيح بصورة مميزة، وبوجود جنح هوائي صغير على مؤخرة الهيكل يجعل من السيارة أكثر ثباتا على السرعات العالية ويمنحها مظهرا رياضيا.

أما قمرتها فحصلت على صفين من المقاعد الرياضية المريحة، وجهزت واجهة القيادة فيها بزوج من الشاشات الكبيرة، واحدة قبالة السائق تعمل كلوحة عددادات رقمية، وأخرى لمسية يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة تحديد المواقع.

youtube/REC Anything

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وزودت هذه السيارة بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة أوتوماتيكية للتحكم بتوجيه الإضاءة أثناء التنقل على الطرقات، وأنظمة لتثبيت السرعة أثناء السفر، وأنظمة كهربائية لتدفئة المقاعد والمقود والمرايا.

وستطرح Astra بعدة نسخ، نسخة مجهزة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.2 ليتر بعزم 110 و130 حصانا، ونسخة بمحركات توربوديزل بسعة 1.5 ليتر بعزم 130 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات.

المصدر: moto1