Chery الصينية تكتسح الأسواق بسيارة أنيقة واقتصادية في استهلاك الوقود

أعلن وكلاء شركة Chery الصينية عن بدء طرح سيارة Tiggo 2 Pro الجديدة في بلدان إضافية في آسيا وأوروبا وعدد من الأسواق العالمية الأخرى.

وتأتي هذه المركبة بهيكل كروس أوفر أنيق التصميم طوله 4 أمتار و20 سم تقريبا، عرضه 176 سم، وارتفاعه 157 سم، ومجهز بعجلات تبدأ مقاساتها من 17 إنشا.

كما جهزت هذه السيارة بمصابيح إضاءة متطورة تعمل بتقنيات LED، وحصلت قمرتها على صفين من المقاعد المخصصة لخمسة ركاب مزودة بأنظمة تدفئة، أما واجهة القيادة فيها فحصلت على نظام مولتيميديا متطور وعلى شاشة لمسية كبيرة يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية.

وزودتها Chery بأنظمة للحفاظ على الثبات على المنحدرات والطرق الزلقة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام لتشغيل المحرك وأنظمة التدفئة في القمرة عن بعد.

ومن أكثر ما سيميز هذه السيارة هي محركاتها الاقتصادية في استهلاك الوقود، إذ تأتي نماذجها بنوعين من المحركات، محركات توربينية بسعة 1.0 ليتر بعزم 102 حصان، ومحركات بسعة 1.6 ليتر بعزم 106 أحصنة، وتعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية بـ 5 سرعات وعلب أوتوماتيكية بست سرعات.

المصدر: moto1