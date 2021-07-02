تويوتا تجعل Crown الفاخرة أكثر أناقة وتميزا

تعرف سيارات Crown من بين أكثر مركبات السيدان فخامة ورفاهية، لكن تويوتا قررت هذا العام منحها طابعا أكثر عصرية.

ولاجتذاب أكبر قدر من الزبائن هذا العام قررت تويوتا إطلاق نسختين جديدتين من Crown تحت اسم RS Limited II و Elegance Style III، ستأتيان بهياكل كبيرة بطول 4 أمتار و90 سم تقريبا، وبتصاميم مميزة حملت تعديلات على شكل الهيكل الخارجي والقمرة من الداخل.

وستحصل هذه المركبات على واجهة جديدة لغطاء المبرد محاطة بخطوط مميزة من الكروم، ومصابيح متطورة تعمل بتقنيات LED مجهزة بعدسات متحركة لتوجيه الإضاءة مع حركة السيارة، فضلا عن عجلات بمقاس 18 إنشا.

أما قمرتها من الداخل فستحصل على مقاعد جلدية مريحة مخصصة لخمسة ركاب، وعلى أنظمة مولتيميديا متطورة يمكن التحكم بها عبر شاشات لمسية كبيرة، فضلا عن أنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد.

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وستجهز هذه السيارات بأنظمة لإغلاق الأبواب أوتوماتيكيا، وأنظمة لمنع الانزلاق على المنعطفات، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر.

كما ستحصل نماذج Crown على نوعين من المحركات، محركات هجينة بعزم 226 حصانا، ومحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر بعزم 245 حصانا.

المصدر: moto1