Fiat تزيح الستار عن أجمل سياراتها الكروس أوفر

كشفت شركة Fiat عن تصميم سيارتها الجديدة Pulse التي يعتقد أن تنال شعبية كبيرة في عالم مركبات الكروس أوفر لتصميمها الأنيق واقتصاديتها في استهلاك الوقود.

وبنيت هذه السيارة على منصات كانت قد اختبرتها Fiat في سيارات Argo hatchback، وحصلت على هيكل مميز التصميم بطول 4 أمتار تقريبا، عرضه 175 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 252 سم.

ومن االمسات المميزة التي حصلت عليها هذه المركبة هي السقف البانورامي الكبير الذي يمنح الركاب شعورا مميزا بالراحة أثناء التنقل، وألوان السقف والجنح الهوائي التي تتداخل مع اللون الأساسي للهيكل بطريقة مميزة.

وجهزتها Fiat أيضا بأحدث أنظمة المولتيميديا الحديثة القادرة على الاتصال بالشبكات الخلوية، وبأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، وأنظمة لتشغيل المحرك عن بعد، ونظام لمنع الانزلاق على المنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، إضافة إلى حساسات مسافات أمامية وخلفية.

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وسطرح Pulse في السوق البرازيلية بمحركات توربينية ثلاثية الأسطوانات بسعة 1.0 ليتر تولد عزما يعادل 120 حصانا، أما النسخ التي ستطرح في بعض الأسواق العالمية الأخرى فستحصل علىى محركات بنزين بسعة 1.3 ليتر بعزم 109 أحصنة، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات وعلب ميكانيكية بخمس سرعات.

المصدر: moto1