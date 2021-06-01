الصين تعلن عن واحدة من أجمل سيارات الكروس وأكثرها تميزا

كشفت شركة GAC الصينية عن سيارتها الجديدة التي صنفت من بين أجمل سيارات الكروس أوفر وأكثرها تميزا لهذا العام.

ومن أكثر ما يميز سيارة GS4 Plus الجديدة التصميم الأنيق والجذاب للواجهة الأمامية، إضافة إلى الشبك الكبير لغطاء المبرد الذي تتوضع على جانبيه مصابيح وفتحات هوائية تمنح المركبة مظهرا هجوميا بعض الشيء، فضلا عن تصميم المصابيح الخلفية التي تتوسطها خطوط من الكروم مصنوعة بأناقة ملفتة.

وحصلت قمرة هذه المركبة على روح الحداثة التي تجلت في تصميم واجهة القيادة فيها، وفي تصميم الشاشة اللمسية التي تداخلت مع الفاصل المنصف بين المقاعد الأمامية بصورة مميزة، كما تميزت القمرة بتداخل الجلد الأحمر مع عناصر التصميم الداخلي وألوان المقاعد والأبواب بصورة جذابة.

وحصلت هذه المركبة على أنظمة تكييف حديثة تؤمن توزيع الهواء على المقاعد الأمامية والخلفية بشكل ممتاز، وعلى أحدث أنظمة المولتيميديا التي يمكنها الاتصال مع الهواتف والأجهزة الذكية لاسلكيا، إضافة إلى أنظمة نجاة يمكن من خلالها تحديد موقع السيارة عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ واستدعاء النجدة.

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ويأتي هيكل السيارة بطول 4 أمتار و71 سنتيمترا، بعرض 188 سم، وارتفاع 172 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 271 سم، أما العجلات فحصلت على أقراص من الكروم بمقاسات تتراوح ما بين 17 و19 إنشا.

وستطرح هذه المركبة بمحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر تولد عزما يعادل 252 حصانا، ومحركات أكثر اقتصادية بسعة 1.5 ليتر بعزم 169 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.

المصدر: moto1